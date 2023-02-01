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ФСБ обнародовала архивные документы о работе НКВД в Сталинграде

Общество
ФСБ обнародовала архивные документы о работе НКВД в Сталинграде

Российские граждане отмечают 80-летие Победы Красной армии в Сталинградской битве. В преддверии праздника Федеральная служба безопасности (ФСБ) рассекретила архивные документы о работе советских органов госбезопасности.

Согласно опубликованным данным, сотрудники НКВД СССР проводили оперативно-чекистскую работу в районах освобожденного Сталинграда. Также в архивах нашлась справка об их участии в разминировании города.

После захвата врага в плен, сотрудникам НКВД предстояла огромная работа по допросам. Они разговорили более 50 тысяч военнопленных, чтобы узнать расположение мин.

Особое внимание уделено 10-й стрелковой дивизии НКВД СССР. Граждане совершили настоящий подвиг, когда смогли удержать город во время массированного обстрела.

Также в документах содержится информация о зверствах, совершаемых фашистами в то время в Сталинграде. В справке от 1943 года говорится о грабежах, изнасилованиях и расстрелах мирных жителей.
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