ФСБ обнародовала архивные документы о работе НКВД в Сталинграде

Российские граждане отмечают 80-летие Победы Красной армии в Сталинградской битве. В преддверии праздника Федеральная служба безопасности (ФСБ) рассекретила архивные документы о работе советских органов госбезопасности.
Согласно опубликованным данным, сотрудники НКВД СССР проводили оперативно-чекистскую работу в районах освобожденного Сталинграда. Также в архивах нашлась справка об их участии в разминировании города.
После захвата врага в плен, сотрудникам НКВД предстояла огромная работа по допросам. Они разговорили более 50 тысяч военнопленных, чтобы узнать расположение мин.
Особое внимание уделено 10-й стрелковой дивизии НКВД СССР. Граждане совершили настоящий подвиг, когда смогли удержать город во время массированного обстрела.
Также в документах содержится информация о зверствах, совершаемых фашистами в то время в Сталинграде. В справке от 1943 года говорится о грабежах, изнасилованиях и расстрелах мирных жителей.