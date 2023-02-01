Ночная метель затруднила движение автомобилей по улицам Петербурга

Прогноз погоды был известен еще день назад. Однако, по состоянию на 8:00 утра, на улицах не работает должное количество специальной техники. Не хватает и дворников, которые бы вовремя убрали дворы от ночных осадков. Петербуржцы уже выразили свой протест губернатору города Александру Беглову в социальных сетях, отметив, что такая ситуация становится традицией, а не исключением из правил.