Ночная метель затруднила движение автомобилей по улицам Петербурга

Сильный снегопад обрушился на Санкт-Петербург в последний вечер января. Всю ночь метель порошила улицы, превратив к утру дороги в снежные горки.
Февраль начался для пешеходов и автолюбителей не с самых приятных новостей. Сутки назад ФГБУ «Северо-Западное УГМС» предупреждало горожан о снегопадах и облачной погоде. Предполагается, что осадки обрушатся на город и во второй половине дня. Все это затруднило передвижение по дорогам и тротуарам. В ближайшие часы ситуация может только усугубиться.
При этом в Петербурге наблюдаются ощутимые перепады температур. Столбики термометров показывают то 0 градусов по Цельсию, то сразу -6. Такие температурные качели приводят к тому, что снег сначала превращается в слякоть, а потом в лед. На дорогах периодически образуется гололедица.
Прогноз погоды был известен еще день назад. Однако, по состоянию на 8:00 утра, на улицах не работает должное количество специальной техники. Не хватает и дворников, которые бы вовремя убрали дворы от ночных осадков. Петербуржцы уже выразили свой протест губернатору города Александру Беглову в социальных сетях, отметив, что такая ситуация становится традицией, а не исключением из правил.