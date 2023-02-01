«Аэрофлот» и Ространснадзор анонсировали введение новых правил по провозу багажа

Правила провоза ручной клади и багажа в самолетах российских авиакомпаний станут более понятными и ориентированными. Об этом сообщили гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский и руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин.
Изменения будут касаться и лоукостеров. По словам Александровского, если не трактовать правила понятным образом, то бизнес-модель лоукостеров не сможет развиваться нужными темпами.
«Мы (с Ространснадзором. — Прим. ФАН.) одинаково смотрим на суть решения вопроса (с правилами провоза ручной клади — Прим. ФАН)», – заявил Александровский.
Особенно такая политика коснется бюджетного перевозчика «Победа», который входит в «Аэрофлот». Предполагается, что новая трактовка будет внесена в федеральные авиационные правила, передает РИА Новости.
Басаргин добавил, что на понятные правила будут ориентироваться авиаперевозчики различных бизнес-моделей. Такое нововведение позволит избежать большого числа вопросов по поводу габаритов багажа и ручной клади.