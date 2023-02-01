Нарышкин: НАТО мечтает о поражении России и повышает ставки на Украине

Североатлантический альянс повышает «украинские» ставки в мечтах о стратегическом поражении Москвы, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. По словам главы СВР, подобным мечтам НАТО не суждено воплотиться в жизнь.
В конце 2022 года Сергей Нарышкин сообщил, что встретился с директором ЦРУ США Уильямом Бернсом для обсуждения ядерной безопасности и Украины. По словам главы российской дипломатии Сергея Лаврова, эти переговоры запрашивал лично президент США Джо Байден в просьбе к своему российскому коллеге Владимиру Путину.
«Ставки НАТО повышаются в силу того, что у них сохранились мечты о стратегическом поражении России... Но этому не бывать», — передает РИА Новости слова Нарышкина.
Ранее глава СВР двумя слова оценил перспективу захвата Крымского полуострова украинской армией.