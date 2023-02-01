Нарышкин: НАТО мечтает о поражении России и повышает ставки на Украине

В конце 2022 года Сергей Нарышкин сообщил, что встретился с директором ЦРУ США Уильямом Бернсом для обсуждения ядерной безопасности и Украины. По словам главы российской дипломатии Сергея Лаврова, эти переговоры запрашивал лично президент США Джо Байден в просьбе к своему российскому коллеге Владимиру Путину.