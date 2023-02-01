GVA: более 1,5 тыс. американцев погибли от огнестрельных ранений в январе 2023 года

Портал также уточнил статистику по погибшим и пострадавших в результате огнестрельных конфликтов детей. Так, за январь были убиты 44 ребенка и 295 подростков. Травмы различной тяжести получили более 20 детей и свыше 120 граждан в возрасте от 13 до 19 лет.