GVA: более 1,5 тыс. американцев погибли от огнестрельных ранений в январе 2023 года

Более полутора тысяч американцев оказались застрелены за январь 2023 года. Об этом сообщил портал Gun Violence Archive, занимающийся фиксацией подобных случаев.
Согласно данным организации, за первый месяц текущего года на территории США произошло более 50 случаев массовой стрельбы. Часть из них заканчивалась травмами различной степени тяжести. При этом в шести случаях сообщалось о нескольких убитых.
Портал также уточнил статистику по погибшим и пострадавших в результате огнестрельных конфликтов детей. Так, за январь были убиты 44 ребенка и 295 подростков. Травмы различной тяжести получили более 20 детей и свыше 120 граждан в возрасте от 13 до 19 лет.
Ранее сообщалось о стрельбе в Чайнатауне Лос-Анджелеса. В результате происшествия погибли десять человек.