Гинцбург: безопасность детской вакцины от COVID-19 доказана испытаниями

Результаты клинических испытаний вакцины от коронавируса для детей в возрасте от шести до 11 лет доказали ее полную безопасность. Такое заявление ТАСС сделал глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Детская вакцина от COVID-19 по эффективности не уступает предыдущим препаратам. По словам ученого, во время клинических испытаний она продемонстрировала хорошие результаты.
Центр им. Гамалеи ранее подал в Минздрав России документы для регистрации детской вакцины от коронавируса. Препарат является двухдозным и носит торговое наименование «Гам-ковид-вак-д».
Согласно информации Минздрава РФ, среди привитых пациентов не было зафиксировано летальных исходов от COVID-19. Большинство граждан, умерших от коронавируса, пропустили своевременную ревакцинацию.