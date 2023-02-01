Гинцбург: безопасность детской вакцины от COVID-19 доказана испытаниями

Результаты клинических испытаний вакцины от коронавируса для детей в возрасте от шести до 11 лет доказали ее полную безопасность. Такое заявление ТАСС сделал глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.