Запрет России на поставки нефти с учетом потолка цен вступил в силу

Ответные меры России, предполагающие запрет поставок нефти иностранным лицам, использующим механизм фиксации предельной цены, вступили в силу. Соответствующий указ в конце декабря 2022 года подписал президент РФ Владимир Путин.
Действие запрета продлится до 1 июля текущего года. Позднее Правительство России определит дату вступления в силу аналогичных мер для поставок нефтепродуктов. Отмечается, что президент может исключать некоторые сделки из запрета специальным указом.
Согласно документу, компании при обнаружении в контракте информации о потолке цен должны сообщить об этом таможенным органам. Иностранным лицам дается месяц на корректировку. Если она не производится, то экспорт запрещается.
Ранее Правительство России опубликовало постановление. В нем разъясняется, как именно будут реализованы ответные меры страны на потолок цен.