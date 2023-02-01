Блогер Татарка FM назвала трусливыми сбежавших из России звезд

Многие мужчины, в том числе представители шоу-бизнеса, сбежали из России после объявления частичной мобилизации. Однако такой поступок является проявлением трусости, заявила блогер Татарка FM (Лилия Абрамова).
Она пожаловалась, что в последнее время в России такси бизнес-класса стали дольше ехать на вызов. По словам Абрамовой, один из водителей рассказал ей, что большое количество мужчин уехали из страны. Блогер назвала такой поступок отвратительным, передает телеканал «360».
«Когда он жадный и трусливый, его к стенке надо ставить. Матерей, жен бросают и убегают. А как они собираются воспитывать своих детей, если Родину защитить не могут?» — задалась вопросом Абрамова.
Ранее Евгений Сатановский рассказал, от каких сбежавших из России людей исходит наибольший вред. Он перечислил имена граждан, являющихся главной угрозой для страны.