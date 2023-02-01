Блогер Татарка FM назвала трусливыми сбежавших из России звезд

Она пожаловалась, что в последнее время в России такси бизнес-класса стали дольше ехать на вызов. По словам Абрамовой, один из водителей рассказал ей, что большое количество мужчин уехали из страны. Блогер назвала такой поступок отвратительным, передает телеканал «360».

