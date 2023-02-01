Богомаз рассказал о восстановлении электроснабжения в Брянской области после обстрела ВСУ

Во вторник, 31 января губернатор сообщил о нескольких обстрелах Брянской области. По его словам, украинские войскаатаковали село Ломаковка, под ударом оказалась гражданская инфраструктура. Ночью Богомаз также сообщал об обстреле Новозыбковского городского округа, в результате чего в ряде населенных пунктов фиксировались перебои с подачей электричества.