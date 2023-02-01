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Жительница центральной части Мексики пострадала при нападении «домашнего» льва

Происшествия
Жительница центральной части Мексики пострадала при нападении «домашнего» льва

Лев набросился на жительницу Агуаскальентеса в центральной части Мексики. Пострадавшая была доставлена в больницу с тяжелыми травмами, о чем передает Milenio.

Местные правоохранители смогли поймать хищника, после чего он был доставлен в приют, который расположен на территории одного из парков города, где есть условия для содержания льва.

После этого был задержан хозяин питомца, поскольку представители этого вида кошачьих не водятся в Мексике. Сейчас в отношении мужчины проводится проверка, по результатам которой ему могут предъявить обвинения.

В Архангельской области пожилая женщина едва не стала жертвой волчицы. Пенсионерка встретилась с хищницей во дворе своего дома.
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