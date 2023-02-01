Сатановский заподозрил Макрона в попытке сжульничать с поставками западного оружия Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что готов поставить истребители для ВСУ. Правда, с одной оговоркой, которая очень похожа на попытку сжульничать, считает политолог Евгений Сатановский.
Глава государства допустил снабжение Украины новой воентехникой при условии, что она не будет использовать ее против России. Как и все другие виды снаряжения, поставляемые Западом. Макрон подчеркнул, что вооружение Киева не должно привести к эскалации конфликта.
Риторика французского политика вызвала смех у Сатановского. Эксперт считает, что иначе как аферу слова Макрона расценивать сложно.
«На что этот подкат французского президента, помимо продолжения жульнического Нормандского процесса, рассчитан, совершенно непонятно», — высказался политолог в Telegram.
Нужно быть «клиническим идиотом» полагая, что действующую власть Украины можно как-то ограничить в стремлении нанести урон РФ, продолжил Сатановский. Если Макрон все же таковым не является, то его слова доказывают, что Запад снова пытается «облапошить» Россию.