Reuters: США выделят Украине новый пакет военпомощи с дальнобойными ракетами

Американская сторона анонсировала новый пакет военной помощи для Киева, стоимость которого достигнет 2,2 млрд долларов. Ожидается, что в транш впервые войдут ракеты большей дальности, передает агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных чиновников из США.
Авторитетное издание не уточнило, о какие именно дальнобойные ракеты могут передать украинцам. По словам источников «Рейтер», новый пакет военной помощи будет включать также другие боеприпасы и вооружения.
Не прошло и двух недель с последнего объявления Пентагоном очередного транша для Украины. Тогда в пакет вошли 59 боевых машин пехоты Bradley, снаряженные 590 противотанковыми ракетами TOW, а также 90 бронетранспортеров Stryker. Помимо этого, украинских военных снабдили полусотней броневиков с противоминной защитой MRAP, 350-ю высокомобильными многоцелевыми колесными машинами HMMWV (Humvee), дюжиной спецмашин для перевозки боеприпасов и прочим.