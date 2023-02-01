Reuters: США выделят Украине новый пакет военпомощи с дальнобойными ракетами

Не прошло и двух недель с последнего объявления Пентагоном очередного транша для Украины. Тогда в пакет вошли 59 боевых машин пехоты Bradley, снаряженные 590 противотанковыми ракетами TOW, а также 90 бронетранспортеров Stryker. Помимо этого, украинских военных снабдили полусотней броневиков с противоминной защитой MRAP, 350-ю высокомобильными многоцелевыми колесными машинами HMMWV (Humvee), дюжиной спецмашин для перевозки боеприпасов и прочим.