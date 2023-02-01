Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов ранее заявил, что украинские военные были целевой группой в американских экспериментах с ВИЧ. По его словам, с конца февраля прошлого года Минобороны РФ получило свыше 20 тысяч документов, опросило очевидцев и участников военно-биологических программ. На основе полученных данных можно понять, что США стремились создать биологическое оружие, чтобы затем испытать его на населении Украины и соседствующих с Россией стран.