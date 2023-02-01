NYT: внешняя торговля России вернулась к показателям до начала спецоперации

Россия смогла восстановить свою внешнюю торговлю до уровня, который наблюдался до начала специальной военной операции на Украине. Об этом пишет газета The New York Times.
Авторы материала признали, что российская экономика оказалась «удивительно стойкой». Ожидания западных стран в отношении государства не оправдались. Газета отмечает, что многим странам оказалось крайне тяжело разорвать торговые связи с Россией.
«По оценкам аналитиков, российский импорт, возможно, уже вышел на довоенный уровень, или скоро достигнет его», — говорится в статье.
Ранее глава «Молдовагаза» Вадим Чебан спрогнозировал снижение стоимости российского газа в феврале. По его словам, в компании ожидают падение цен на 176 долларов.