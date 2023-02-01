Сервис Hulu возобновит работу над мультсериалом «Царь горы»

Дэниелс и Джадж станут продюсерами мультсериала, а место шоураннера займет Саладин Паттерсон. Герои будут говорить голосами актеров из оригинального ситкома. В их числе Кэти Наджими, Стивен Рут, Памела Элдон, Джонни Хардвик и Лорен Том.