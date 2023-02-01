Сервис Hulu возобновит работу над мультсериалом «Царь горы»

Авторы мультсериала «Царь горы» Грег Дэниелс и Майк Джадж вернутся к работе над проектом. Об этом 31 января сообщили представители стримингового сервиса Hulu.
Дэниелс и Джадж станут продюсерами мультсериала, а место шоураннера займет Саладин Паттерсон. Герои будут говорить голосами актеров из оригинального ситкома. В их числе Кэти Наджими, Стивен Рут, Памела Элдон, Джонни Хардвик и Лорен Том.
Сериал «Царь горы» выходил на американском телеканале Fox с 1997 по 2010 годы. Проект насчитывает 13 сезонов, которые состоят из 259 серий длительностью 22 минуты. Сюжет мультсериала разворачивается вокруг типичной американской семьи, проживающей в штате Техас.
Телеканал Fox ранее продлил еще на два сезона мультсериалы «Симпсоны», «Гриффины» и «Закусочная Боба». Выход новых эпизодов запланирован на 2024 год.