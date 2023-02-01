Ургант обратился к своим 11 миллионам подписчиков со словами благодарности

Иван Ургант вышел на связь с подписчиками спустя длительное время. Телеведущий опубликовал фото и поблагодарил поклонников за поддержку.
На социальные сети знаменитости в настоящий момент подписаны 11 миллионов человек. В своей публикации Ургант отметил, что значительный процент от них — жители Индии.
«11 миллионов. Из них 12% из Индии. Вам спасибо, ребята!» — отметил телеведущий.
Поклонники обрадовались появлению шоумена, однако обратили внимание на его уставший внешний вид. По словам подписчиков, у телеведущего поседела борода и увеличилось количество морщин.
Ранее гендиректор Первого канала Константин Эрнст оштрафовал Урганта. Причиной стали съемки передачи, являющейся интеллектуальной собственностью вещателя, в Дубае.