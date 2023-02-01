Украинские войска выпустили по Донецку 13 снарядов «натовского» калибра

Украинские вооруженные силы открыли огонь по столице Донецкой Народной Республики. Информацию об этом передает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева.
Сообщается, что под обстрелом оказались Киевский и Никитовский районы Донецка. Украинские войска атаковали город с помощью снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров.
В общей сложности за десять минут ВСУ выпустили по Донецку 13 боеприпасов. Информации о пострадавших среди населения в результате обстрела не приводится. Сведений о повреждении построек также не поступало.
Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли территорию Брянской области. По словам губернатора региона Александра Богомаза, в результате никто не пострадал.