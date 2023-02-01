Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Украинские войска выпустили по Донецку 13 снарядов «натовского» калибра

Армия
Украинские войска выпустили по Донецку 13 снарядов «натовского» калибра

Украинские вооруженные силы открыли огонь по столице Донецкой Народной Республики. Информацию об этом передает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева.

Сообщается, что под обстрелом оказались Киевский и Никитовский районы Донецка. Украинские войска атаковали город с помощью снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров.

В общей сложности за десять минут ВСУ выпустили по Донецку 13 боеприпасов. Информации о пострадавших среди населения в результате обстрела не приводится. Сведений о повреждении построек также не поступало.

Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли территорию Брянской области. По словам губернатора региона Александра Богомаза, в результате никто не пострадал.
донецк днр обстрел армия украины всу
Военкоры ФАН
Лучшие в аду