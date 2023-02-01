Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Керченская паромная переправа приостановила работу из-за тумана

Общество
Керченская паромная переправа приостановила работу из-за тумана

Работа Керченской паромной переправы временно прекращена из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом передает крымское управление МЧС России со ссылкой на Керченский морской порт.

Причиной приостановки работы переправы стала плохая видимость, вызванная туманом. Керченская паромная переправа соединяет Краснодарский край с Крымом.

Минтранс ранее объявил о возобновлении движения автомобилей и автобусов по Крымскому мосту. Незадолго до этого оно было приостановлено в связи с проведением ремонтных работ.
керченская паромная переправа туман мчс рф
Военкоры ФАН
Лучшие в аду