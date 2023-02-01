Керченская паромная переправа приостановила работу из-за тумана

Работа Керченской паромной переправы временно прекращена из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом передает крымское управление МЧС России со ссылкой на Керченский морской порт.
Причиной приостановки работы переправы стала плохая видимость, вызванная туманом. Керченская паромная переправа соединяет Краснодарский край с Крымом.
Минтранс ранее объявил о возобновлении движения автомобилей и автобусов по Крымскому мосту. Незадолго до этого оно было приостановлено в связи с проведением ремонтных работ.