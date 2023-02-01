Украинского футболиста Мудрика обвинили в расизме

Футбольная ассоциация Англии начала расследование из-за высказываний украинского нападающего «Челси» Михаила Мудрика. Об этом пишет The Athletic.
Поводом для открытия дисциплинарного дела стала запись в соцсети TikTok. На ней Мудрик читает фристайл-рэп артиста Lil Baby. При этом в треке упоминается слово «ниггер», которое футболист не постеснялся озвучить.
В итоге видео набрало около 200 тыс. просмотров, а позже было удалено. После этого Мудрик принес извинения через своего агента.
Михаил Мудрик перебрался в лондонский «Челси» из «Шахтера» в это трансферное окно. Сумма сделки составила 100 миллионов евро.