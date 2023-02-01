Джо Байден призвал не бояться ядерной войны

Человечеству не следует бояться ядерной войны. Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Джо Байден во время мероприятия национального комитета Демократической партии.
По мнению хозяина Белого дома, людям стоит в первую очередь бояться климатических изменений. Байден выразил уверенность, что данная проблема представляет куда большую опасность, чем угроза начала ядерной войны.
«Это главная экзистенциальная угроза человечеству, с которой мы когда-либо сталкивались, включая ядерное оружие», — заявил американский президент.
Ранее стало известно, что Джо Байден планирует совершить визит в Польшу. По информации пресс-пула Белого дома, глава государства пока не определился, когда именно прилетит в страну.