Лера Кудрявцева освоила навык безопасного обращения с оружием

Лера Кудрявцева имеет в своей копилке множество различных хобби. Теперь багаж телеведущей пополнился и навыком стрельбы.
В своих социальных сетях Кудрявцева рассказала, что посещала курс безопасного обращения с оружием. По окончании она получила сертификат, подтверждающий ее навыки. Кроме того, телеведущая стала официальном членом стрелкового клуба, в котором занималась.
В социальных сетях Кудрявцева привыкла делиться всеми подробностями своей жизни. Так, недавно она опубликовала фотографию с загадочной подписью, из-за чего поклонники заподозрили, что телеведущая планирует развестись с супругом.