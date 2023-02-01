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Лера Кудрявцева освоила навык безопасного обращения с оружием

Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева освоила навык безопасного обращения с оружием

Лера Кудрявцева имеет в своей копилке множество различных хобби. Теперь багаж телеведущей пополнился и навыком стрельбы.

В своих социальных сетях Кудрявцева рассказала, что посещала курс безопасного обращения с оружием. По окончании она получила сертификат, подтверждающий ее навыки. Кроме того, телеведущая стала официальном членом стрелкового клуба, в котором занималась.

В социальных сетях Кудрявцева привыкла делиться всеми подробностями своей жизни. Так, недавно она опубликовала фотографию с загадочной подписью, из-за чего поклонники заподозрили, что телеведущая планирует развестись с супругом.
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