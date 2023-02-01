МИД Швеции назвал «прохладными» отношения страны с Турцией

Текущие отношения между Стокгольмом и Анкарой являются прохладными. Такое заявление сделал министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем.
Известно, что лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан провел ряд провокационных антимусульманских акций в Стокгольме. Примечательно, что власти Швеции одобрили проведение данных митингов. По словам Билльстрема, Анкаре и Стокгольму необходимо «сосредоточиться на движении вперед».
«На данный момент отношения между странами прохладные. И это вполне естественно», — заявил министр.
Ранее Тобиас Билльстрем сообщил о приостановлении процесса присоединения Швеции к НАТО. По его словам, такое решение связано, в том числе, с недавней акцией возле посольства Турции в Стокгольме.