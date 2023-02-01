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Дочь Началовой напомнила о дне рождении матери архивным кадром

Шоу-бизнес
Дочь Началовой напомнила о дне рождении матери архивным кадром

Дочь Юлии Началовой Вера Алдонина своеобразно отметила день рождения матери 31 января. Девочка опубликовала в соцсетях совместную фотографию.

Редкий архивный кадр теперь стал достоянием общественности. На нем Вера вместе с мамой гуляют по Москве. Расписывать лирические тексты 16-летняя девочка не стала. Она просто поставила сердечко и написала дату рождения матери.

Дочь Началовой напомнила о дне рождении матери архивным кадром

Юлия Началова ушла из жизни в 2019 году. Певице диагностировали заражение крови, после чего у нее произошла остановка сердца.

Веру взяла на воспитание новая семья ее биологического отца Евгения Алдонина. Кроме того, девочка много времени проводит с бабушкой и дедушкой.

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