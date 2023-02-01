Новые законы и правила начинают действовать в России с февраля

Ряд законов и правил вступают в силу на территории России с февраля 2023 года. Они коснутся социальных выплат, штрафов, ветеранов и так далее, передает ТАСС.
Так, с 1 февраля в России на 11,9 процента будет проиндексирован материнский капитал. Выплата семье с одним ребенком составит 586 946,72 рубля. Родители двух детей смогут получить 775 628,25 рубля, но только если до появления второго маткапитала он не назначался. Семьям, которые уже ранее оформляли выплату, положено за второго ребенка 188 681,53 рубля.
Вместе с маткапиталом на 11,9 процента проиндексируют единовременное пособие при рождении ребенка, до 22 909,03 рубля. Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком вырастет до 7 925,71 рубля.
С 1 февраля вводится административная ответственность за неисполнение оператором связи с номером автономной системы требований к обеспечению устойчивой работы средств связи. За это будет полагаться штраф.
Россияне через портал «Госуслуг» смогут получать информацию об этапах проведения медико-социальной экспертизы, которая необходима для установки инвалидности. Авторизоваться на сайте с 1 февраля можно будет не только с помощью логина и пароля, но и посредством единой биометрической системы.
В феврале начнет действовать правило об ограничении максимальной скорости электронных средств индивидуальной мобильности в 25 километров в час. Речь идет об электросамокатах, гироскутерах и моноколесах.
Россия с февраля вводит запрет на поставки нефти и нефтепродуктов покупателям, которые используют принятый Западом потолок цен на топливо. Действие этого указа продлится до июля.
С 3 февраля понятие «услуга» перестанет применяться в отношении работы Минобороны, ФСБ и СВР. Это позволит снизить прозрачность услуг, которые проводят спецслужбы. В этот же день в профильный закон об охоте будут внесены изменения, которые разрешат охотничьим инспекторам организовывать рейды для выявления нарушений.
С 4 февраля региональные власти получат право передавать другим очередникам жилплощадь, предназначавшуюся для уволенных с военной службы, если они ею не воспользовались. Жилье будет передаваться ветеранам и инвалидам ВОВ, а также родственникам погибших участников ВОВ.