Новые законы и правила начинают действовать в России с февраля

Так, с 1 февраля в России на 11,9 процента будет проиндексирован материнский капитал. Выплата семье с одним ребенком составит 586 946,72 рубля. Родители двух детей смогут получить 775 628,25 рубля, но только если до появления второго маткапитала он не назначался. Семьям, которые уже ранее оформляли выплату, положено за второго ребенка 188 681,53 рубля.