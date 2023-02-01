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Наташа Королева нежно обратилась к Игорю Николаеву после слухов о его госпитализации

Шоу-бизнес
Наташа Королева нежно обратилась к Игорю Николаеву после слухов о его госпитализации

Певица Наташа Королева не смогла сдержать эмоций, узнав, что ее бывший супруг, композитор Игорь Николаев госпитализирован. Она тепло обратилась к нему и пожелала скорейшего выздоровления.

Некоторые утверждали, что Николаева увезли в больницу с подозрением на инфаркт. Однако позже артист вышел на связь и сообщил, что чувствует себя хорошо.

«Игоречек! Держимся, все будет хорошо! Выздоравливай и береги себя, ты нам нужен», — написала певица в личном блоге.

Сейчас исполнитель хита «Выпьем за любовь» находится в клинике. Врачи провели необходимые исследования и решили понаблюдать за состоянием пациента еще несколько дней.
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