Наташа Королева нежно обратилась к Игорю Николаеву после слухов о его госпитализации

Певица Наташа Королева не смогла сдержать эмоций, узнав, что ее бывший супруг, композитор Игорь Николаев госпитализирован. Она тепло обратилась к нему и пожелала скорейшего выздоровления.
Некоторые утверждали, что Николаева увезли в больницу с подозрением на инфаркт. Однако позже артист вышел на связь и сообщил, что чувствует себя хорошо.
«Игоречек! Держимся, все будет хорошо! Выздоравливай и береги себя, ты нам нужен», — написала певица в личном блоге.
Сейчас исполнитель хита «Выпьем за любовь» находится в клинике. Врачи провели необходимые исследования и решили понаблюдать за состоянием пациента еще несколько дней.