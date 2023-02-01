Сатановский объяснил идиотизм Киева на примере ситуации со взрывами в Иране

Взрыв на военных объектах в иранском Исфахане продемонстрировал недалекость официальных лиц Украины. На это обратил внимание политолог, ученый-востоковед Евгений Сатановский.
Атака дронов на объекты минобороны Ирана произошла поздно ночью 28 января. Вскоре в одном из центров производства боеприпасов раздался взрыв. Ситуацию поспешили прокомментировать представители украинского истеблишмента.
Так, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, а за ним и представитель МИД Украины Олег Николенко, намекнули на причастность Киева к произошедшему в Исфахане. Возмущенная реакция официального Ирана не заставила себя долго ждать.
Анализируя ситуацию, Сатановский в очередной раз отметил идиотизм власть имущих Украины. В личном Telegram-канале он указал, что своими действиями представители киевского режима «совершенно феноменально» превращают во врагов «кого угодно».
«Из жизни идиотов... первыми, кто туманно "намекнул", что это возмездие, которое персы получили за их сотрудничество с Россией были... украинские официальные лица», — рассуждает политолог.
Иран уже оповестил Украину, что после скандальных заявлений Подоляка и Николенко может пересмотреть свой нейтральный статус относительно СВО. В связи с этим Сатановский задался вопросом, «что за словесное недержание на Киев напало». Ведь, по уму, подручным Зеленского следовало промолчать.
Но, видимо, Киеву очень хотелось «распустить хвост перед Израилем на тему своей антииранской крутизны» или лишний раз покрасоваться перед США, резюмировал политолог.