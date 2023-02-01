Сатановский объяснил идиотизм Киева на примере ситуации со взрывами в Иране

Иран уже оповестил Украину, что после скандальных заявлений Подоляка и Николенко может пересмотреть свой нейтральный статус относительно СВО. В связи с этим Сатановский задался вопросом, «что за словесное недержание на Киев напало». Ведь, по уму, подручным Зеленского следовало промолчать.