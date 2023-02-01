СК возбудил дело по факту гибели пяти человек на Урале

Вечером, 31 января, в жилом доме населенного пункта Дружинино были обнаружены тела двух женщин и трех мужчин. Все они скончались от отравления угарным газом. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).