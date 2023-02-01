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СК возбудил дело по факту гибели пяти человек на Урале

Происшествия
СК возбудил дело по факту гибели пяти человек на Урале

Следователи начали проверку после гибели пяти человек из-за утечки газа в Свердловской области. Об этом сообщили в региональном СУ СК.

Вечером, 31 января, в жилом доме населенного пункта Дружинино были обнаружены тела двух женщин и трех мужчин. Все они скончались от отравления угарным газом. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

Сотрудники уголовного розыска работают на месте ЧП. Опрашиваются жильцы соседних домов. По одной из версий к отравлению привело нарушение правил безопасности при использовании печного оборудования. Однако следов пожара в доме не обнаружено.
свердловская область угарный газ отравление уголовное дело
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