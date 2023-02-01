Создатель группы «Грибы» Юрий Бардаш взял под свое крыло украинскую певицу из России

Украинская певица Яна Соломко, проживающая в России, стала новым проектом создателя группы «Грибы» Юрия Бардаша. В скором времени новоиспеченная исполнительница представит публике песни, написанные под руководством продюсера.
Известно, что три года назад Соломко взяла себе псевдоним Soyana. Она участвовала в украинской версии «Холостяка», работала телеведущей и представляла свою страну на конкурсе «Голос Турции». Для российской публики Соломко решила оставить свой прежний псевдоним.
Бардаш, в свою очередь, является создателем таких групп, как Quest Pistols, Quest Pistols Show, «Нервы». В настоящий момент он сотрудничает с актером Виталием Гогунским.
Ранее Бардаш заявил, что Украина «нацифицировала» шоу-бизнес. Киев при этом он назвал рассадником фашистской идеологии.