Создатель группы «Грибы» Юрий Бардаш взял под свое крыло украинскую певицу из России

Известно, что три года назад Соломко взяла себе псевдоним Soyana. Она участвовала в украинской версии «Холостяка», работала телеведущей и представляла свою страну на конкурсе «Голос Турции». Для российской публики Соломко решила оставить свой прежний псевдоним.