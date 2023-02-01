WP: все больше жителей США считают оказываемую Украине помощь чрезмерной

Соединенные Штаты столкнулись с ростом числа граждан, выступающих против помощи Украине. Об этом говорится в материале газеты The Washington Post.
Соответствующий опрос в период с 18 по 24 января провел исследовательский центр Pew Research Center. Согласно его результатам, все больше американцев считают оказываемую Украине помощь чрезмерной. Такое мнение высказали четверть респондентов.
Газета отмечает, что еще в сентябре против помощи Украине высказывались на 6% меньше американцев, а в марте — на 19%. Однако 31% жителей США по-прежнему считают, что выбранная Вашингтоном политика в отношении Киева является правильной. Еще 20% опрошенных не смогли ответить на данный вопрос.
Ранее американцы прокомментировали реакцию украинского лидера Владимира Зеленского на слова российского президента Владимира Путина о мире.