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WP: все больше жителей США считают оказываемую Украине помощь чрезмерной

Общество
WP: все больше жителей США считают оказываемую Украине помощь чрезмерной

Соединенные Штаты столкнулись с ростом числа граждан, выступающих против помощи Украине. Об этом говорится в материале газеты The Washington Post.

Соответствующий опрос в период с 18 по 24 января провел исследовательский центр Pew Research Center. Согласно его результатам, все больше американцев считают оказываемую Украине помощь чрезмерной. Такое мнение высказали четверть респондентов.

Газета отмечает, что еще в сентябре против помощи Украине высказывались на 6% меньше американцев, а в марте — на 19%. Однако 31% жителей США по-прежнему считают, что выбранная Вашингтоном политика в отношении Киева является правильной. Еще 20% опрошенных не смогли ответить на данный вопрос.

Ранее американцы прокомментировали реакцию украинского лидера Владимира Зеленского на слова российского президента Владимира Путина о мире.
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