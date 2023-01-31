Протестующие жители Перу попытались взять штурмом аэропорт Лимы

Жители Перу пытались попасть в столичный аэропорт во время массовых протестов. Демонстранты были остановлены полицией, сообщили правоохранители.
Аэропорт Лимы продолжает находится под охраной вооруженных сил страны. Известно, что протесты в стране не утихают с середины декабря. Жители требуют отставки Дины Болуарте, ставшей президентом после ареста бывшего главы государства Педро Кастильо.
«Полиции удалось разогнать демонстрантов, направлявшихся к аэропорту имени Хорхе Чавеса», — говорится в сообщении полиции.
Ранее жители Перу обратились к президенту РФ Владимиру Путину. Они призвали российского лидера помочь им разрешить ситуацию в стране.