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NYT: российская экономика выдержала давление санкций Запада

Политика
NYT: российская экономика выдержала давление санкций Запада

Экономика России смогла выстоять под санкционным давлением со стороны западных государств. Об этом говорится в материале газеты New York Times.

По словам обозревателя Аны Свонсон, российская экономика оказалась более стойкой, чем рассчитывал Запад. Аналитики отмечают, что показатели внешней торговли Москвы вернулись к уровню, который был до начала специальной военной операции на Украине. Свонсон отметила, что это является следствием тесных деловых связей России с Китаем, Турцией и странами ЕАЭС.

«Европейским странам было трудно сократить зависимость от Москвы в плане энергоресурсов и других товаров, при этом российскому Центральному банку удалось поддержать курс рубля и сохранить стабильность на финансовых рынках», — добавила она.

Ранее агентство Bloomberg предупредило Соединенные Штаты о последствиях их санкционной политики в отношении России. По информации СМИ, государство рискует столкнуться с дефицитом бензина этим летом.
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