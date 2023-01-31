NYT: российская экономика выдержала давление санкций Запада

Экономика России смогла выстоять под санкционным давлением со стороны западных государств. Об этом говорится в материале газеты New York Times.
По словам обозревателя Аны Свонсон, российская экономика оказалась более стойкой, чем рассчитывал Запад. Аналитики отмечают, что показатели внешней торговли Москвы вернулись к уровню, который был до начала специальной военной операции на Украине. Свонсон отметила, что это является следствием тесных деловых связей России с Китаем, Турцией и странами ЕАЭС.
«Европейским странам было трудно сократить зависимость от Москвы в плане энергоресурсов и других товаров, при этом российскому Центральному банку удалось поддержать курс рубля и сохранить стабильность на финансовых рынках», — добавила она.
Ранее агентство Bloomberg предупредило Соединенные Штаты о последствиях их санкционной политики в отношении России. По информации СМИ, государство рискует столкнуться с дефицитом бензина этим летом.