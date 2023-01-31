NYT: российская экономика выдержала давление санкций Запада

По словам обозревателя Аны Свонсон, российская экономика оказалась более стойкой, чем рассчитывал Запад. Аналитики отмечают, что показатели внешней торговли Москвы вернулись к уровню, который был до начала специальной военной операции на Украине. Свонсон отметила, что это является следствием тесных деловых связей России с Китаем, Турцией и странами ЕАЭС.