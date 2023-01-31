ВСУ обстреляли крупнейший район Донецка из «натовской» артиллерии

Украинская армия обстреляла Куйбышевский и Кировский районы Донецка, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК. По городу выпустили шесть снарядов 155-мм калибра – именно такая ствольная артиллерия стоит на вооружении стран-участниц НАТО.