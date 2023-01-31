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ВСУ обстреляли крупнейший район Донецка из «натовской» артиллерии

Происшествия
ВСУ обстреляли крупнейший район Донецка из «натовской» артиллерии

Украинская армия обстреляла Куйбышевский и Кировский районы Донецка, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК. По городу выпустили шесть снарядов 155-мм калибра – именно такая ствольная артиллерия стоит на вооружении стран-участниц НАТО.

Согласно сообщению в Telegram-канале ведомства, обстрел зафиксирован примерно в 23:15 по местному времени. Украинские войска вели огонь с позиций в населенном пункте Галициновка.

Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало. Конкретные места «прилетов» также не озвучивались.

В последний день января украинские войска вновь обстреляли Белгородскую и Брянскую области, сообщали местные власти. В результате атак в ряде населенных пунктов фиксировались проблемы с электроснабжением.
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