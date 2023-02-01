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Бастрыкин следит за расследованием гибели девочки после катания с горки в Екатеринбурге

Происшествия
Бастрыкин следит за расследованием гибели девочки после катания с горки в Екатеринбурге

Уголовное дело возбуждено в связи с гибелью маленькой девочки после катания с горки в Екатеринбурге. Доклад о ходе его расследования будет представлен председателю СК России Александру Бастрыкину.

Ребенок попал в больницу после получения травмы во время катания с горки. Врачи боролись за жизнь девочки, но она скончалась. Следственные органы СКР по Свердловской области возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Бастрыкин поручил главе регионального СК Михаилу Богинскому предоставить ему доклад о ходе расследования. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства и детали произошедшего.

В одной из московских больниц ранее скончался восьмилетний ребенок. Мальчика госпитализировали с ОРВИ, однако заболевание сопровождалось странными симптомами.
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