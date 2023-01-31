Авария произошла на крупнейшем в Германии газохранилище

На подземном газохранилище Реден в Нижней Саксонии, которое является самым крупным предприятием такого рода в ФРГ, произошла авария. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на агентство DPA.
В целях предосторожности подземное хранилище пришлось закрыть и временно остановить закачку в него топлива. Согласно имеющейся информации, на объекте мог прогреметь взрыв или произойти выброс газа в районе факельной трубы.
«Это похоже на то, когда дверь запасного выхода больше не открывается», — сообщил представитель земельного управления по горному делу, энергетике и геологии Нижней Саксонии.
В результате аварии никто не пострадал, окружающей среде так же ничего не угрожает, заявили специалисты управления. Федеральное сетевое агентство Германии проинформировало, что ЧП не повлияет на газоснабжение государства.