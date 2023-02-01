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Дуэт Лоуренса и Смита вернется к своим ролям в «Плохих парнях 4»

Шоу-бизнес
Дуэт Лоуренса и Смита вернется к своим ролям в «Плохих парнях 4»

Актеры Уилл Смит и Мартин Лоуренс вновь станут напарниками и будут бороться с организованной преступностью в четвертой части фильма «Плохие парни». В качестве подтверждения дуэт опубликовал совместное видео.

По предварительной информации, сейчас активно ведется подготовка к съемкам. Вместе с этим в кинофраншизу вернутся режиссер Адиль Эль Арби и Билал Фалла, а также сценарист Крис Бремнер. Все принимали участие в создании предыдущей части.

Согласно сюжету франшизы, Лоуренс и Смит борются с террористами, наркоторговцами и прочими отбросами общества на улицах солнечного Майами. Игра главных героев позволила удачно совместить жанр боевика с комедией, что во многом принесло успех серии фильмов.
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