Дуэт Лоуренса и Смита вернется к своим ролям в «Плохих парнях 4»

По предварительной информации, сейчас активно ведется подготовка к съемкам. Вместе с этим в кинофраншизу вернутся режиссер Адиль Эль Арби и Билал Фалла, а также сценарист Крис Бремнер. Все принимали участие в создании предыдущей части.