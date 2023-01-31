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Порошина рассказала, как ее шестилетняя дочь получила свою «первую порцию аплодисментов»

Шоу-бизнес
Порошина рассказала, как ее шестилетняя дочь получила свою «первую порцию аплодисментов»

Старшая дочь Марии Порошиной, Полина, пошла по стопам матери и начала свою карьеру в кино. Как оказалось, не отстает от родительницы и младшая наследница, шестилетняя Глафира, которая уже удивляет публику своими выходками.

О подобном случае Порошина рассказала в интервью изданию «7Дней». Актриса вспомнила, как дочь во время спектакля выкрикнула с места похвалу актерам, из-за чего зал разразился аплодисментами.

«Однажды выкрикнула очень по делу: "Шедеврально!". И ей захлопал зал. Так дочка получила свою первую порцию аплодисментов», — поделилась Порошина.

Удивила недавно поклонников и дочь режиссера Егора Кончаловского. Девушка избавилась от своих кудрей, чтобы посылать свои запросы напрямую в космос.
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