Мужчина жестоко избил журналистку в центре Петербурга

Журналистка и глава крупного сибирского агентства по продвижению в Сети Анна Леонова пострадала от рук неизвестного мужчины в центре Петербурга. По словам женщины, злоумышленник набросился на нее после замечания не справлять нужду на машину.
Все произошло во дворе дома № 36 на Суворовском проспекте. Леонова призналась, что звала на помощь, однако никто из прохожих не отреагировал на ее крики.
«Была чудовищно избита мама троих детей. Он бил ее по голове со словами: "Умри, тварь!"», — написали в соцсетях.
Пострадавшая попала в больницу, а 31 января ее вновь госпитализировали. Женщина получила черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, а ее левый глаз ослеп на 90 процентов.
Леонова уточнила, что перед нападением преступник купил в магазине сигареты и спиртные напитки. Сейчас злоумышленника разыскивает полиция, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В Петербурге ранее арестовали охранника бара «Гризли», который избил посетителей. Один из пострадавших попал в реанимационное отделение больницы в тяжелом состоянии.