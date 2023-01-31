Сирены воздушной тревоги сработали в Сумской и Черниговской областях Украины

Воздушная тревога объявлена вечером 31 января на территории Сумской и Черниговской областей Украины. Такие данные приводит онлайн-карта минцифры страны.
Всего за последние сутки сирены воздушной тревоги трижды срабатывали по всей Украине. В Сумской и Черниговской областях они звучали в 22:37 по московскому времени.
Вечером 31 января оперативное командование украинской армии «Север» сообщало о взрыве на одном из государственных предприятий в Сумской области. Он прогремел в промышленном здании в городе Шостка.