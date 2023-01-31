Сиквел «Бэтмена» с Паттинсоном выйдет на экраны осенью 2025 года

Премьера второй части «Бэтмена» режиссера Мэтта Ривза намечена на 3 октября 2025 года. Об этом сообщили в компании DC.
К роли защитника Готэма вернется Роберт Паттинсон. Сценарий фильма находится на этапе разработки, а детали съемочного процесса засекречены.
Кроме того, DC занята созданием кинокартины «Супермен: Наследие», который станет перезапуском вселенной. Фильм расскажет историю сверхчеловека, который пытается сохранить баланс между своим происхождением и человеческой жизнью. При этом исполнитель роли главного героя в прошлых фильмах Генри Кавилл в проект уже не вернется. Имя актера, который перевоплотится в Супермена, неизвестно.