Мэр Николаева предложил построить секретные бомбоубежища для местных депутатов

Администрация Николаева на Украине может оборудовать секретные бомбоубежища для депутатов горсовета. Соответствующее предложение высказал мэр города Александр Сенкевич.
Он обратился к местным депутатам, которые не могут заниматься своей деятельностью из-за проблем с электроэнергией и интернетом. Сенкевич предложил оборудовать для чиновников бомбоубежища, куда они смогут приехать и «спокойно работать».
«Это место будет засекречено, информация о расположении места будет передана вам лично. Такие места мы сможем оборудовать в четырех районах Николаева, чтобы было удобнее депутатам находиться в секретных убежищах», — добавил Сенкевич.
Ранее украинские войска сообщили о взрыве на одном из госпредприятий в Сумской области. Он произошел в результате попадания в здание ракеты.