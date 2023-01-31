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Мэр Николаева предложил построить секретные бомбоубежища для местных депутатов

Общество
Мэр Николаева предложил построить секретные бомбоубежища для местных депутатов

Администрация Николаева на Украине может оборудовать секретные бомбоубежища для депутатов горсовета. Соответствующее предложение высказал мэр города Александр Сенкевич.

Он обратился к местным депутатам, которые не могут заниматься своей деятельностью из-за проблем с электроэнергией и интернетом. Сенкевич предложил оборудовать для чиновников бомбоубежища, куда они смогут приехать и «спокойно работать».

«Это место будет засекречено, информация о расположении места будет передана вам лично. Такие места мы сможем оборудовать в четырех районах Николаева, чтобы было удобнее депутатам находиться в секретных убежищах», — добавил Сенкевич.

Ранее украинские войска сообщили о взрыве на одном из госпредприятий в Сумской области. Он произошел в результате попадания в здание ракеты.
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