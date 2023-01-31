Sky News прервал эфир после слов о сомнительных успехах украинской армии

Национальный директор лоббистской организации Advance Australa Лиз Сторер задала неудобный вопрос ведущим телеканала Sky News. Она попросила их назвать признаки, свидетельствующие о «победе Украины», после чего вещатель прервал эфир.
До этого Сторер также успела заявить, что конфликт продолжается из-за США, за что оказалась под давлением ведущих. Они всячески пытались ее прервать и «поднять на смех», однако активистка продолжила возмущаться.
«Видит ли кто-нибудь хоть малейшие признаки того, что Украина побеждает? А мы просто продолжаем посылать миллиарды. Мы даже не знаем, куда отправляем танки», — отметила Сторер.
Президент Украины Владимир Зеленский, добавила она, не является человеком, который хочет закончить конфликт. Он лишь «радостно позирует» для Vogue и фотографируется с американскими звездами.