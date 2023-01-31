Украинские войска обстреляли Брянскую область

Армия Украины нанесла удар по Новозыбковскому городскому округу, в результате чего произошло нарушение электроснабжения в двух населенных пунктах. Об этом заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, в результате обстрела никто из местных жителей не пострадал. Богомаз также отметил, что разрушений гражданских объектов не зафиксировано.
«На месте работают оперативные и аварийные службы», — добавил Богомаз.
Часом ранее украинские войска обстреляли Белгородскую область, сообщал губернатор Вячеслав Гладков. Регион дважды за сутки подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, власти также сообщали о работе противовоздушной обороны по вражеским целям.