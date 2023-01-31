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Украинская сторона зафиксировала взрыв на госпредприятии в Сумской области

Происшествия
Украинская сторона зафиксировала взрыв на госпредприятии в Сумской области

Взрыв произошел на одном из государственных предприятий в Сумской области. Соответствующую информацию сообщили в оперативном командовании украинских войск «Север».

Происшествие случилось в 18:20 по местному времени (19:20 по Москве). По словам украинской стороны, речь идет о промышленном предприятии, расположенном в городе Шостка.

«Установлено, что в промышленное здание попала, предварительно, ракета, повредив при этом крышу, перекрытия, окна», — говорится в сообщении.

Информация о погибших или пострадавших на данный момент неизвестна. Масштабы повреждений также не уточняются. На месте работают сотрудники экстренных служб.
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