Украинская сторона зафиксировала взрыв на госпредприятии в Сумской области

Взрыв произошел на одном из государственных предприятий в Сумской области. Соответствующую информацию сообщили в оперативном командовании украинских войск «Север».
Происшествие случилось в 18:20 по местному времени (19:20 по Москве). По словам украинской стороны, речь идет о промышленном предприятии, расположенном в городе Шостка.
«Установлено, что в промышленное здание попала, предварительно, ракета, повредив при этом крышу, перекрытия, окна», — говорится в сообщении.
Информация о погибших или пострадавших на данный момент неизвестна. Масштабы повреждений также не уточняются. На месте работают сотрудники экстренных служб.