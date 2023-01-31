Из горящего ресторана в Мурманске эвакуировали более 30 человек

В ресторане Gray Goose в Мурманске вспыхнул пожар на площади 2 квадратных метра. После выявления возгорания сотрудники заведения самостоятельно эвакуировали 35 посетителей, сообщили в региональном главке МЧС.
Пожар на кухне ресторана вспыхнул примерно в 21:00. Само заведение находится на проспекте Ленина, куда вскоре выехали пожарные бригады.
«Сотрудниками заведения своевременно были эвакуированы посетители в количестве 35 человек», — передает ТАСС заявление главка.
Подоспевшие на место ЧП пожарные выяснили, что на кухне произошло воспламенение масляных отложений в вытяжке.