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Из горящего ресторана в Мурманске эвакуировали более 30 человек

Происшествия
Из горящего ресторана в Мурманске эвакуировали более 30 человек

В ресторане Gray Goose в Мурманске вспыхнул пожар на площади 2 квадратных метра. После выявления возгорания сотрудники заведения самостоятельно эвакуировали 35 посетителей, сообщили в региональном главке МЧС.

Пожар на кухне ресторана вспыхнул примерно в 21:00. Само заведение находится на проспекте Ленина, куда вскоре выехали пожарные бригады.

«Сотрудниками заведения своевременно были эвакуированы посетители в количестве 35 человек», — передает ТАСС заявление главка.

Подоспевшие на место ЧП пожарные выяснили, что на кухне произошло воспламенение масляных отложений в вытяжке.
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