МОК отказался допускать к Играм российских атлетов с флагом и гимном

Международный олимпийский комитет (МОК) пообещал не рассматривать возможность допуска на соревнования россиян, которые хотят выступать с флагом и гимном страны. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
В МОК заявили, что санкционные ограничения в отношении России и Белоруссии, а также их правительств, «не подлежат обсуждению». Эти ограничения были всецело согласованы на декабрьском Олимпийском саммите, добавили в Комитете.
«Никакие флаги, гимны, цвета или какие-либо другие опознавательные знаки этих стран не будут демонстрироваться ни на одном спортивном мероприятии или встрече, включая места их проведения», — передает ТАСС заявление пресс-службы.
В среду, 25 января, президент Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков выразил категорическое несогласие со всеми санкциями и ограничениями, введенными против российских атлетов из-за их национальной принадлежности.