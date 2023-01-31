Певица Слава намекнула на возможность воссоединения с супругом после болезненного разрыва

Певица Слава и бизнесмен Анатолий Данилицкий объявили о своем расставании незадолго до Нового года. Разрыв оказался крайне болезненным, однако недавно артистка намекнула, что все еще может вернуться на круги своя.
Так, бывшие партнеры уже провели совместный отпуск на Мальдивах. Слава призналась, что жили они в разных домиках, однако иногда она «давала слабину». При этом певица выразила надежду на то, что бывший супруг исправится. Тогда, по ее словам, «все будет хорошо».
«Все зависит только от него. Что нужно исправить? Все! Возраст, внешность, материальное положение… Шучу! Но там серьезные пункты. Способен ли он на изменения? Конечно! Все способны», — отметила Слава.
Ранее певица уже комментировала совместный отдых с бизнесменом. Тогда она заявила, что Данилицкий лишь является отцом ее дочери и близким человеком.