Певица Слава намекнула на возможность воссоединения с супругом после болезненного разрыва

Так, бывшие партнеры уже провели совместный отпуск на Мальдивах. Слава призналась, что жили они в разных домиках, однако иногда она «давала слабину». При этом певица выразила надежду на то, что бывший супруг исправится. Тогда, по ее словам, «все будет хорошо».