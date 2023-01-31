Семенович пожаловалась на слабость и температуру после перенесенного COVID-19

На днях певица пожаловалась, что вновь почувствовала недомогание. У нее поднялась температура и началась сильная слабость, из-за которой она постоянно лежит в кровати. По словам Семенович, сейчас ей некогда болеть, в связи с чем она намерена вызвать на дом врача, чтобы тот поставил ей тонизирующую капельницу.