Семенович пожаловалась на слабость и температуру после перенесенного COVID-19

Певица Анна Семенович трижды заражалась коронавирусом. Болезнь не прошла для нее бесследно, и она до сих пор борется с последствиями недуга.
Больше всего неудобств Семенович приносит высокая температура тела. Из-за плохого самочувствия ей пришлось соблюдать постельный режим, который негативно сказался на ее фигуре.
На днях певица пожаловалась, что вновь почувствовала недомогание. У нее поднялась температура и началась сильная слабость, из-за которой она постоянно лежит в кровати. По словам Семенович, сейчас ей некогда болеть, в связи с чем она намерена вызвать на дом врача, чтобы тот поставил ей тонизирующую капельницу.