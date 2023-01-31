Саакашвили не намерен заниматься политикой в Грузии

Известно, что Саакашвили является основателем данной фракции. По словам бывшего президента, хоть он и не намерен больше заниматься политикой, он будет поддерживать Хабеишвили. Саакашвили отметил, что планирует делать это, находясь на Украине или в других странах, пишет «Взгляд».

