Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Саакашвили не намерен заниматься политикой в Грузии

Политика
Саакашвили не намерен заниматься политикой в Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отказался продолжать политическую деятельность на территории республики. Об этом он написал в поздравительном письме новому председателю оппозиционной партии «Единое национальное движение» Левану Хабеишвили.

Известно, что Саакашвили является основателем данной фракции. По словам бывшего президента, хоть он и не намерен больше заниматься политикой, он будет поддерживать Хабеишвили. Саакашвили отметил, что планирует делать это, находясь на Украине или в других странах, пишет «Взгляд».

«Поздравляю, брат! Считаю тебя близким человеком и политиком с большим потенциалом. Я не планирую в Грузии вести политическую деятельность, но буду поддерживать тебя из Украины и других мест. Обнимаю», — написал он.

Данное письмо Саакашвили написал в клинике, где он проходит лечение. Документ был опубликован телекомпанией «Мтавари архи».
грузия саакашвили хабеишвили
Военкоры ФАН
Лучшие в аду