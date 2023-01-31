Саакашвили не намерен заниматься политикой в Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отказался продолжать политическую деятельность на территории республики. Об этом он написал в поздравительном письме новому председателю оппозиционной партии «Единое национальное движение» Левану Хабеишвили.
Известно, что Саакашвили является основателем данной фракции. По словам бывшего президента, хоть он и не намерен больше заниматься политикой, он будет поддерживать Хабеишвили. Саакашвили отметил, что планирует делать это, находясь на Украине или в других странах, пишет «Взгляд».
«Поздравляю, брат! Считаю тебя близким человеком и политиком с большим потенциалом. Я не планирую в Грузии вести политическую деятельность, но буду поддерживать тебя из Украины и других мест. Обнимаю», — написал он.
Данное письмо Саакашвили написал в клинике, где он проходит лечение. Документ был опубликован телекомпанией «Мтавари архи».