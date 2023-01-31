Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Пять жителей Свердловской области погибли в результате отравления угарным газом

Происшествия
Пять жителей Свердловской области погибли в результате отравления угарным газом

Пять человек погибли от отравления угарным газом. Инцидент произошел в селе Дружинино Нижнесергинского района Свердловской области.

Информацию о жертвах подтвердило региональное министерство здравоохранения. Среди погибших две женщины и трое мужчин. Об этом передает ТАСС.

«Факт подтверждаю», — ответили в минздраве на соответствующий запрос агентства.

Причины и обстоятельства произошедшего на данный момент неизвестны. На месте инцидента работают сотрудники специальных служб.

Ранее сообщалось о трагедии в селе Хемчик Республики Тывы. Там в результате отравления угарным газом скончались двое детей. Следственные органы региона приступили к проверке.
свердловская область угарный газ отравление погибшие
Военкоры ФАН
Лучшие в аду