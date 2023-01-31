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Bloomberg: Великобритания, Япония и Италия планируют создать истребитель нового поколения

Армия
Bloomberg: Великобритания, Япония и Италия планируют создать истребитель нового поколения

Великобритания, Италия и Япония намерены учредить международную организацию, которая займется разработкой и созданием истребителя нового поколения. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Главы правительств названных государств уже подписали соответствующее соглашение. В документе уточняется, что истребитель должен быть создан к 2035 году.

Власти стран еще продолжают обсуждение деталей. В частности, на данный момент неизвестно, где будет базироваться организация-производитель, а также кому будут принадлежать права собственности. Также выясняется, будет ли у проекта ведущий партнер или все страны займут равные позиции.

Ранее стало известно, что американские истребители четвертого поколения F-15EX Eagle II лишатся своего главного преимущества. Так, самолеты не получат конформных топливных баков, увеличивающих дальность их полетов.
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