Bloomberg: Великобритания, Япония и Италия планируют создать истребитель нового поколения

Великобритания, Италия и Япония намерены учредить международную организацию, которая займется разработкой и созданием истребителя нового поколения. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Главы правительств названных государств уже подписали соответствующее соглашение. В документе уточняется, что истребитель должен быть создан к 2035 году.
Власти стран еще продолжают обсуждение деталей. В частности, на данный момент неизвестно, где будет базироваться организация-производитель, а также кому будут принадлежать права собственности. Также выясняется, будет ли у проекта ведущий партнер или все страны займут равные позиции.
Ранее стало известно, что американские истребители четвертого поколения F-15EX Eagle II лишатся своего главного преимущества. Так, самолеты не получат конформных топливных баков, увеличивающих дальность их полетов.